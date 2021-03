De Luca (Campania): “Vaccino AstraZeneca riparte oggi. Faremo di tutto per riaprire le scuole in sicurezza” (Di venerdì 19 marzo 2021) Ecco cosa ha detto il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della conferenza stampa consueta per fare il punto della situazione covid e contagi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 19 marzo 2021) Ecco cosa ha detto il Governatore della RegioneVincenzo Denel corso della conferenza stampa consueta per fare il punto della situazione covid e contagi. L'articolo .

Advertising

ottopagine : De Luca:'Spero Totti non sia vittima di sciacallaggio come me' - mattinodinapoli : Covid, De Luca: «In Campania 140mila vaccini Astrazeneca e tutto tranquillo. Rt all'1,65, dobbiamo stare attenti» - marcoluci1 : RT @fanpage: De Luca: “In Campania vaccino AstraZeneca a 140mila persone ed è tutto tranquillo” - orizzontescuola : De Luca (Campania): “Vaccino AstraZeneca riparte oggi. Già vaccinati 120 mila lavoratori della scuola” - fanpage : De Luca: “In Campania vaccino AstraZeneca a 140mila persone ed è tutto tranquillo” -