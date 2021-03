De Luca | “4 | 6 milioni di vaccinati per uscire dal calvario entro l’anno”

(Di venerdì 19 marzo 2021) NAPOLI – “Il nostro obiettivo è quello di portare la Campania fuori dal calvario del Covid entro quest’anno. Ad oggi abbiamo fatto 633mila vaccini, dovremo arrivare a 4,6 milioni di vaccinati almeno con la prima dose”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. In Campania sono state già distribuite “120mila tessere del vaccinato. A livello internazionale – ha detto – cominciano oggi a ragionarci, scusateci ma noi le abbiamo già prodotte. Oggi, inoltre, si completa la gara per produrre 4,2 milioni di tessere da distribuire a chi ha fatto entrambe le dosi. Consente di verificare l’avvenuta vaccinazione con uno smartphone nel pieno rispetto della privacy”.

Il governatore campano annuncia di avere scritto al commissario Figliuolo per chiedere "106mila vaccini in più". Ma l'azione della Campania per avere più dosi non si ferma qui: "Stiamo lavorando anche ...