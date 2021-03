DAZN, i migliori eventi del weekend: Lazio, Serie BKT e molto altro (Di venerdì 19 marzo 2021) Come ogni fine settimana torna l’appuntamento con il grande sport su DAZN. Tre match della Serie A di calcio, tutta la Serie B, oltre al calendario completo di Liga e Ligue I. Ma gli eventi del weekend su DAZN non si limitano di certo soltanto al calcio, ma spaziano anche all’intera programmazione dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, con in più tutte le gare del Mondiale della MotoGP e gli incontri più spettacolari di UFC e boxe, per un intrattenimento senza precedenti. A questi si aggiungono infine le Darts, il rugby, il torneo di NFL e il Biathlon. Il grande sport è su DAZN. Attiva Ora l’abbonamento DAZN: i migliori eventi del weekend 20 – 21 marzo Le partite del weekend su ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 19 marzo 2021) Come ogni fine settimana torna l’appuntamento con il grande sport su. Tre match dellaA di calcio, tutta laB, oltre al calendario completo di Liga e Ligue I. Ma glidelsunon si limitano di certo soltanto al calcio, ma spaziano anche all’intera programmazione dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, con in più tutte le gare del Mondiale della MotoGP e gli incontri più spettacolari di UFC e boxe, per un intrattenimento senza precedenti. A questi si aggiungono infine le Darts, il rugby, il torneo di NFL e il Biathlon. Il grande sport è su. Attiva Ora l’abbonamento: idel20 – 21 marzo Le partite delsu ...

