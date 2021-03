Daydreamer, trama 19 marzo 2021: la polizia arresta tutti (Di venerdì 19 marzo 2021) Anticipazioni Daydreamer 19 marzo 2021 tra arresti e regali, per un ultima puntata della settimana che lascerà veramente senza parole tutti i fan. Che cosa è successo ai dipendenti della Fikri Harika? Il regalo di Can Puntata Daydreamer oggi 19 marzo 2021 molto particolare. Sanem ha pensato che Can potesse di nuovo partire senza dire nulla e lo ha raggiunto al molo: lui stupito le ha raccontato che stava solo controllando la barca. Ma un lampo di genio lo porta a «rapirla» solo per un giorno abbandonando tutto e tutti, senza avvertire. Sanem è così contenta di poter stare da sola con Can che quasi si dimentica di tutto il dolore passato. Finalmente soli loro due senza che nessuno guardi loro, con nessuno che faccia allusioni o che cerchi di ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 19 marzo 2021) Anticipazioni19tra arresti e regali, per un ultima puntata della settimana che lascerà veramente senza parolei fan. Che cosa è successo ai dipendenti della Fikri Harika? Il regalo di Can Puntataoggi 19molto particolare. Sanem ha pensato che Can potesse di nuovo partire senza dire nulla e lo ha raggiunto al molo: lui stupito le ha raccontato che stava solo controllando la barca. Ma un lampo di genio lo porta a «rapirla» solo per un giorno abbandonando tutto e, senza avvertire. Sanem è così contenta di poter stare da sola con Can che quasi si dimentica di tutto il dolore passato. Finalmente soli loro due senza che nessuno guardi loro, con nessuno che faccia allusioni o che cerchi di ...

