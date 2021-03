Daydreamer Le Ali del Sogno | Anticipazioni 22 – 26 Marzo 2021 2 Stagione

(Di venerdì 19 marzo 2021)Le Ali Del(Erkenci Kus il titolo originale): tutte lee i riassunti delle puntate divisi per giorno e settimane della serie Tv che va in onda su Canale 5. Inoltre potete anche vedere le puntate diin replica streaming su Mediaset Play. I protagonisti sono Can Yaman, nel ruolo di Can Divit, e Demet Ozdemir nel ruolo di Sanem Aydin.Seconda6 Puntata Can si avvicina a Sanem addormentata e nota che lei ha al collo una collana con l’anello che lui le aveva regalato per il fidanzamento. Per Can il fatto che Sanem porti al collo il suo anello ha un valore inestimabile, perché lo riempie di speranza. Lo prende tra le mani e si commuove. Sanem si sveglia e lui rapidamente la copre con una coperta ...

Anticipazioni puntata- Ledel Sogno di venerdì 19 e lunedì 22 marzo 2021 su Canale 5 : Can e Sanem si trovano in barca insieme e le riserve della ragazza vengono gradualmente sciolte dalla forzata ...- Ledel sogno torna venerdì 19 marzo 2021 su Canale 5 alle 16:40 nel suo slot pomeridiano e le anticipazioni sono allarmanti a dir poco per i dipendenti della Fikri Harika. Can e Sanem ...Per i protagonisti di DayDreamer – Le ali del sogno i guai sono dietro l’angolo. Il ritorno di Can a Istanbul, e il conseguente riavvicinamento tra lui e Sanem, ad Yigit non è proprio andato giù. Per ...Sanem decide di realizzare le sue aspirazioni ed approda in un'agenzia pubblicitaria dove conosce il bellissimo Can Divit, il figlio del proprietario dell'agenzia, che dopo un piccolo incidente sporti ...