Daydreamer | anticipazioni | Can e Sanem scoprono che tutti sono stati arrestati alla tenuta per colpa delle sue creme Lei è sconvolta

(Di venerdì 19 marzo 2021): ecco come continuerà la soap.: Can esifinalmente chiariti, tornano ed il commissario si scusa con Mihriban, ancora sulla barca con Can, gli dice di avere finalmente capito che lui non ha bruciato il suo diario e gli chiede nuovamente di riportarla a terra. Intanto Mihriban e Aziz arrivano in commissariato accompagnati dai poliziotti e la proprietaria terriera è indignata per ciò che è successo. Saluta tranquillamente gli altri agenti e chiede ad una di loro del commissario Fevzi, lo stesso che ha interrogato Cemal e con cui ha parlato Bulut. Prima che la poliziotta vada a chiamarlo, il commissario arriva, sorprendendosi di trovare lì Mihriban (che ne frattempo ha alzato la voce). La donna gli racconta tutto e il capo della ...

Advertising

redazionetvsoap : #daydreamer #anticipazioni Riuscirà il nostro eroe? - infoitcultura : DAYDREAMER | anticipazioni puntata di venerdì 19 e lunedì 22 marzo 2021 - infoitcultura : DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 22 marzo: i soci della Friki Harika in prigione - infoitcultura : Daydreamer 22-27 marzo 2021: anticipazioni e trame - infoitcultura : Beautiful | Una vita e DayDreamer | anticipazioni oggi 19 marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni

- Le Ali del Sogno, news: Sanem lascia la Fikri Harika In uno dei nostri recenti post dedicato alle, vi abbiamo già fatto presente che ad un certo punto Sanem non riuscirà a ...Le Ali del Sogno,puntata oggi, 19 marzo Nella nuova puntata diLe Ali del Sogno in onda oggi, 19 marzo , Can è più che intenzionato a chiarire con la sua ex ...Daydreamer, anticipazioni: ecco come continuerà la soap. Daydreamer: Can e Sanem si sono finalmente chiariti, tornano ed il commissario si scusa con Mihriban Sanem, ancora sulla barca con Can, gli dic ...Sembra che Can Yaman, la star di Daydreamer, avrebbe fatto la proposta di matrimonio a Diletta Leotta, che ancora non ha dato una risposta all'attore turco.