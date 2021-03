Daydreamer anticipazioni 25 marzo 2021, i dubbi di Sanem su Yigit (Di venerdì 19 marzo 2021) Prosegue l’appuntamento con la soap opera Daydreamer con protagonista Can Yaman e le anticipazioni della puntata del 25 marzo 2021, mostrano Sanem che inizia ad avere qualche dubbio su Yigit. Infatti prende la decisione di fermare la promozione del suo libro. Can intanto scopre che la nuova società ha mancanza di fondi e vorrebbe essere lui ad aiutarli, ma Sanem decide di rifiutare il suo aiuto. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Can Yaman sempre meno amato dai fan: che sta succedendo? L’attore turco è protagonista di un vero e proprio crollo di gradimento anche da parte di quelle che erano le sue fan più accanite Che sta succedendo a Can Yaman? L’attore turco, che ultimamente è stato protagonista di decine – se non centinaia – di ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 19 marzo 2021) Prosegue l’appuntamento con la soap operacon protagonista Can Yaman e ledella puntata del 25, mostranoche inizia ad avere qualcheo su. Infatti prende la decisione di fermare la promozione del suo libro. Can intanto scopre che la nuova società ha mancanza di fondi e vorrebbe essere lui ad aiutarli, madecide di rifiutare il suo aiuto. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Can Yaman sempre meno amato dai fan: che sta succedendo? L’attore turco è protagonista di un vero e proprio crollo di gradimento anche da parte di quelle che erano le sue fan più accanite Che sta succedendo a Can Yaman? L’attore turco, che ultimamente è stato protagonista di decine – se non centinaia – di ...

Advertising

infoitcultura : “Daydreamer”, le anticipazioni: Can deve usare la forza - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni: CAN cerca di riavvicinarsi a SANEM ma… - redazionetvsoap : #daydreamer #anticipazioni Riuscirà il nostro eroe? - infoitcultura : DAYDREAMER | anticipazioni puntata di venerdì 19 e lunedì 22 marzo 2021 - infoitcultura : DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 22 marzo: i soci della Friki Harika in prigione -