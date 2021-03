David Beckham ha un nuovo orologio che ti farà perdere la testa (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono anni che il nome di David Beckham è legato a quello di Tudor, maison della quale è ambasciatore. Un ruolo che incarna con grande convinzione: lui, il sex symbol che tutto può, l'uomo che potrebbe permettersi qualsiasi cosa (come dimostrano gli orologi visti al poso di altri membri della famiglia) alla fine sceglie sempre modelli di questa maison, come si può notare sia dagli scatti privati che posta su Instagram, che da quelli che lo ritraggono in pubblico. David Beckham David Beckham (Photo by Johnny Louis/Getty Images) Johnny LouisE' proprio qui che scopriamo la sua ultima passione: quella per il Tudor Pelagos. Un orologio che lo ha già accompagnato in una immersione in mare aero con il francese Morgan Bourc’his, campione mondiale di immersioni in apnea. ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono anni che il nome diè legato a quello di Tudor, maison della quale è ambasciatore. Un ruolo che incarna con grande convinzione: lui, il sex symbol che tutto può, l'uomo che potrebbe permettersi qualsiasi cosa (come dimostrano gli orologi visti al poso di altri membri della famiglia) alla fine sceglie sempre modelli di questa maison, come si può notare sia dagli scatti privati che posta su Instagram, che da quelli che lo ritraggono in pubblico.(Photo by Johnny Louis/Getty Images) Johnny LouisE' proprio qui che scopriamo la sua ultima passione: quella per il Tudor Pelagos. Unche lo ha già accompagnato in una immersione in mare aero con il francese Morgan Bourc’his, campione mondiale di immersioni in apnea. ...

