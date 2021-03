Dalot: il suo futuro è il Manchester United (Di venerdì 19 marzo 2021) Diogo Dalot è sempre più vicino al ritorno al Manchester United. Il terzino portoghese, è attualmente in prestito al Milan proprio dal club inglese. Lo United però sembra intenzionato nel riportare alla base il lusitano. Dalot: futuro già scritto? Nonostante la poca continuità, Dalot è riuscito a ritagliarsi un posto importante nelle gerarchi di Stefano Pioli. Complice l’infortunio di Calabria, il portoghese dovrà sostenere il peso della fascia destra rossonera per la restante parte della stagione insieme a Kalulu. Milan-Manchester United 0-1, rossoneri eliminati dai Red Devils Il tecnico del Manchester United, Ole Solskjaer, sembra però intenzionato a riportare Dalot in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 19 marzo 2021) Diogoè sempre più vicino al ritorno al. Il terzino portoghese, è attualmente in prestito al Milan proprio dal club inglese. Loperò sembra intenzionato nel riportare alla base il lusitano.già scritto? Nonostante la poca continuità,è riuscito a ritagliarsi un posto importante nelle gerarchi di Stefano Pioli. Complice l’infortunio di Calabria, il portoghese dovrà sostenere il peso della fascia destra rossonera per la restante parte della stagione insieme a Kalulu. Milan-0-1, rossoneri eliminati dai Red Devils Il tecnico del, Ole Solskjaer, sembra però intenzionato a riportarein ...

