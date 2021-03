Dall’onda Verde in Germania a un nuovo protagonismo in Italia. Se non ora, quando? (Di venerdì 19 marzo 2021) Il successo nelle recenti elezioni regionali in Germania ha confermato l’inarrestabile trend ascendente dei Gruenen, i Verdi tedeschi, proiettandoli al ruolo di partito del prossimo cancelliere. Nel Baden-Württemberg, il Land più industrializzato della Germania, con il 32,6% dei voti i Verdi sono il primo partito, mentre in Renania-Palatinato con il 9,3% diventano la terza forza, l’unica della coalizione di governo ad incrementare i consensi. Da anni i Verdi sono saliti al rango di stabile protagonista della scena politica tedesca, sia a livello nazionale sia territoriale: un paio di mesi fa sindaci Verdi sono stati eletti in città dell’importanza di Bonn, Colonia, Wuppertal e Aquisgrana. Un’ascesa irresistibile frutto del crescente interesse per le proposte ambientaliste che meglio rispondono alla maggiore consapevolezza delle persone per l’emergenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Il successo nelle recenti elezioni regionali inha confermato l’inarrestabile trend ascendente dei Gruenen, i Verdi tedeschi, proiettandoli al ruolo di partito del prossimo cancelliere. Nel Baden-Württemberg, il Land più industrializzato della, con il 32,6% dei voti i Verdi sono il primo partito, mentre in Renania-Palatinato con il 9,3% diventano la terza forza, l’unica della coalizione di governo ad incrementare i consensi. Da anni i Verdi sono saliti al rango di stabile protagonista della scena politica tedesca, sia a livello nazionale sia territoriale: un paio di mesi fa sindaci Verdi sono stati eletti in città dell’importanza di Bonn, Colonia, Wuppertal e Aquisgrana. Un’ascesa irresistibile frutto del crescente interesse per le proposte ambientaliste che meglio rispondono alla maggiore consapevolezza delle persone per l’emergenza ...

