Dalle cartelle esattoriali ai vaccini, cosa prevede il decreto Sostegno (Di venerdì 19 marzo 2021) cosa prevede il decreto Sostegno. Ecco alcune delle misure inserite nel primo provvedimento economico del Governo Draghi. ROMA – Il Governo è pronto a dare il via libera al decreto Sostegno, il primo provvedimento economico del premier Mario Draghi in favore di famiglie e imprese. cosa prevede il decreto Sostegno Ecco alcune misure inserite nella bozza del decreto Sostegno, riportata dall'Ansa. vaccini Una parte del provvedimento è dedicato all'emergenza Covid-19. Il Governo ha stanziato 2,8 miliardi per l'acquisto di vaccini (2,1 miliardi) e di farmaci (700 milioni) per curare le persone positive. Imprese e lavoratori I ...

