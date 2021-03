Dal ManUTD all’Ajax, le possibili avversarie della Roma in Europa League (Di venerdì 19 marzo 2021) Con l’eliminazione di Atalanta, Lazio e Milan in settimana, la Roma è rimasta l’unica squadra italiana a lottare per l’Europa. Gli uomini di Fonseca, forti del 3-0 rifilato allo Shakhtar Donetsk all’andata all’Olimpico, hanno vinto infatti anche per 2-1 il match ritorno disputato ieri in terra ucraina grazie alla doppietta di Borja Mayoral (per gli ucraini L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 19 marzo 2021) Con l’eliminazione di Atalanta, Lazio e Milan in settimana, laè rimasta l’unica squadra italiana a lottare per l’. Gli uomini di Fonseca, forti del 3-0 rifilato allo Shakhtar Donetsk all’andata all’Olimpico, hanno vinto infatti anche per 2-1 il match ritorno disputato ieri in terra ucraina grazie alla doppietta di Borja Mayoral (per gli ucraini L'articolo

