Dal garage della nonna alle magie contro Dimitrov: Musetti, che show! (Di venerdì 19 marzo 2021) Lorenzo Musetti continua la corsa nel torneo: 6 - 4 7 - 6 (3) al n. 16 del mondo. Dal match contro Dimitrov alle curiosità: tutto su di lui Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 19 marzo 2021) Lorenzocontinua la corsa nel torneo: 6 - 4 7 - 6 (3) al n. 16 del mondo. Dal matchcuriosità: tutto su di lui

Advertising

miciomorbidoso : RT @basolik: Chi mi tira fuori la gru dal garage per tirarmi giù dal letto? Con caffè già pronto, grazie! #cestmavie - basolik : Chi mi tira fuori la gru dal garage per tirarmi giù dal letto? Con caffè già pronto, grazie! #cestmavie - galiagol : @Bresingar Lo annuncia direttamente dal garage di SanSiro dabbando in faccia all’autista del pullman del Milan - bilancia121076 : @Maria70221974 le lavatrici si sono stancate di stare ferme e lavorare vogliono evadere anche loro la mia lo trovat… - Azure1717 : Posso salutare la mia bimba mio marito e mia suocera che mi guarda dal garage? no! #leredita -