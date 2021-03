Dal Cdm ok al decreto sostegni: trovato accordo su stralcio cartelle esattoriali (Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA – E’ terminato dopo circa un’ora il consiglio dei ministri che ha approvato il decreto sostegni. Intesa tra le forze di governo sullo stralcio delle cartelle fino a 5 mila euro. L’accordo sancito in Consiglio dei ministri prevede l’abbattimento dei vecchi atti dal 2000 al 2011 (la proposta iniziale arrivava al 2015). Con un intervento successivo, probabilmente in Parlamento, si prevede di alzare l’arco temporale di riferimento al 2015. In parallelo si avvia il percorso per la riforma della riscossione. Leggi su dire (Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA – E’ terminato dopo circa un’ora il consiglio dei ministri che ha approvato il decreto sostegni. Intesa tra le forze di governo sullo stralcio delle cartelle fino a 5 mila euro. L’accordo sancito in Consiglio dei ministri prevede l’abbattimento dei vecchi atti dal 2000 al 2011 (la proposta iniziale arrivava al 2015). Con un intervento successivo, probabilmente in Parlamento, si prevede di alzare l’arco temporale di riferimento al 2015. In parallelo si avvia il percorso per la riforma della riscossione.

