Da Parzanica lettera aperta sulla frana del Monte Saresano | “Aiutateci”

(Di venerdì 19 marzo 2021) Sergio Radici si fa portavoce dei parzanichesi e manda un appello alle istituzioni e ai tecnici che si stanno occupando dellache incombe su quest’area del Sebino. Si fa presto a dire “portate ancora un po’ di pazienza, cercate di resistere ancora un po’”. Per noi Parzanichesi che da 26 giorni stiamo sopportando pesanti disagi di diverso genere, queste parole fanno fatica ad essere comprese. Bisogna infatti mettersi nei nostri panni. Per raggiungere le nostre sedi di lavoro facciamo viaggi avventurosi su e giù per le strade di emergenza prive di protezioni e di illuminazione. Si arriva alla meta già stanchi per la guida che non consente distrazioni di sorta. Identico stress al rientro a casa. L’umore è nero e non si ha voglia di portar pazienza. Ogni giorno aspettiamo la buona notizia: la riapertura della strada a lago, anche solo per qualche ora. Ma la speranza ...

