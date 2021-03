Da lunedì il Molise e la Sardegna passeranno in zona arancione (Di venerdì 19 marzo 2021) Da lunedì 22 marzo il Molise e la Sardegna passeranno in zona arancione. Lo ha annunciato il ministero della Salute in una nota, citata da Adnkronos. Il monitoraggio settimanale dei dati del ministero ha rilevato che «nel periodo 24 febbraio – Leggi su ilpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Da22 marzo ile lain. Lo ha annunciato il ministero della Salute in una nota, citata da Adnkronos. Il monitoraggio settimanale dei dati del ministero ha rilevato che «nel periodo 24 febbraio –

Ultime Notizie dalla rete : lunedì Molise Covid, da lunedì Sardegna e Molise passano in zona arancione | Oltre un milione di morti in Europa Sardegna e Molise passano in arancione da lunedì 22 marzo. Per l'isola, unica Regione in zona bianca, è il segno di un netto peggioramento dei dati. Migliora invece la situazione in Molise, oggi in zona rossa. E'...

La Sardegna, insieme al Molise, passa in arancione da lunedì 22 marzo. Lo prevede l'ordinanza che firmerà il ministro della Salute Roberto Speranza e che entrerà in vigore da lunedì 22 marzo. Per l'isola, dunque, una doppia ...

