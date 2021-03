Cyberpunk 2077 in difficoltà: gli analisti riscontrano un forte calo delle vendite digitali (Di venerdì 19 marzo 2021) Cyberpunk 2077 ha venduto incredibilmente bene al momento del lancio, ma da allora sta attraversando un momento difficile sul mercato. Le ultime proiezioni di M Science, una società di ricerca e analisi, indicano che questa tendenza continuerà, con le vendite di Cyberpunk 2077 che scenderanno ben al di sotto di quelle di altri titoli popolari. Non dovrebbe sorprendere il fatto che Cyberpunk 2077 non stia vendendo molto bene. Oltre a tutti i bug, i glitch e le scarse prestazioni sulle console last-gen, il gioco è stato anche ritirato da alcuni store digitali. Tutti questi fattori indicano che Cyberpunk 2077 avrà difficoltà a trovare il successo durante tutto l'anno. "Abbiamo riscontrato una ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 marzo 2021)ha venduto incredibilmente bene al momento del lancio, ma da allora sta attraversando un momento difficile sul mercato. Le ultime proiezioni di M Science, una società di ricerca e analisi, indicano che questa tendenza continuerà, con lediche scenderanno ben al di sotto di quelle di altri titoli popolari. Non dovrebbe sorprendere il fatto chenon stia vendendo molto bene. Oltre a tutti i bug, i glitch e le scarse prestazioni sulle console last-gen, il gioco è stato anche ritirato da alcuni store. Tutti questi fattori indicano cheavràa trovare il successo durante tutto l'anno. "Abbiamo riscontrato una ...

