Cultura: Renzi, ‘bene 18App per i 2002, con spregio lo chiamavano BonusRenzi’ (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar (Adnkronos) – “Vi ricordate #18App, quello che spregiativamente chiamavano BonusRenzi? Era la nostra scelta per dare ai 18enni il benvenuto nella comunità degli adulti: soldi da spendere in Cultura. Perché leggere un libro, andare a teatro o in un museo, ascoltare musica è Cultura. Ma è anche e soprattutto cittadinanza. Ieri è stato confermato che varrà anche per i nati nel 2002”. Lo scrive su Facebook Matteo Renzi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar (Adnkronos) – “Vi ricordate #, quello che spregiativamenteBonus? Era la nostra scelta per dare ai 18enni il benvenuto nella comunità degli adulti: soldi da spendere in. Perché leggere un libro, andare a teatro o in un museo, ascoltare musica è. Ma è anche e soprattutto cittadinanza. Ieri è stato confermato che varrà anche per i nati nel”. Lo scrive su Facebook Matteo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

davidefaraone : La voce “Associazioni Culturali” con la possibilità di donare loro il 2xmille è un segnale di attenzione verso la c… - fattoquotidiano : Gianfranco Pasquino: “Renzi? Un disastro per il centrosinistra e per la cultura politica del paese. Ha distrutto se… - TV7Benevento : Cultura: Renzi, 'bene 18App per i 2002, con spregio lo chiamavano BonusRenzi'... - AgCultNews : Bonus cultura, Renzi: “Ai diciottenni dico: leggete, leggete, leggete” - gianpi56 : RT @DaniSbrollini: La scelta di investire sulla Cultura non può che trovarci d'accordo. Il #GovernoDraghi ha scelto di rinnovare il Bonus #… -