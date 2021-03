Cristiano Ronaldo, la dedica social alla Juventus per il premio AIC – FOTO (Di sabato 20 marzo 2021) Cristiano Ronaldo festeggia il premio di Miglior calciatore della scorsa stagione dato dall’AIC: le sue parole di ringraziamento Attraverso i social, Ronaldo ha festeggiato il premio di Miglior Calciatore della scorsa stagione AIC. Le sue parole. GRAZIE – «Non avrei potuto essere più felice e orgoglioso per la distinzione di Giocatore dell’Anno ottenuta per la seconda volta da quando sono arrivato in Italia. Grazie mille per questo riconoscimento all’Associazione Italiana Calciatori, alla Juventus, ai miei compagni di squadra e ai nostri tifosi. Permettetemi però che oggi dedichi questo premio a tutti quegli sconosciuti al grande pubblico che lavorano giornalmente affinché la Juventus sia uno dei più grandi club del ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021)festeggia ildi Miglior calciatore della scorsa stagione dato dall’AIC: le sue parole di ringraziamento Attraverso iha festeggiato ildi Miglior Calciatore della scorsa stagione AIC. Le sue parole. GRAZIE – «Non avrei potuto essere più felice e orgoglioso per la distinzione di Giocatore dell’Anno ottenuta per la seconda volta da quando sono arrivato in Italia. Grazie mille per questo riconoscimento all’Associazione Italiana Calciatori,, ai miei compagni di squadra e ai nostri tifosi. Permettetemi però che oggi dedichi questoa tutti quegli sconosciuti al grande pubblico che lavorano giornalmente affinché lasia uno dei più grandi club del ...

