Criminalità a Napoli | 16 nuove telecamere a Ponticelli e Fuorigrotta

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Prefettura, disi adopererà con gli enti competenti per il completamento di due progetti di videosorveglianza, già finanziati con fondi del POR Campania, che 12con lettori targa nel quartiere die 4 nel quartiere di. E’ una delle decisioni assunte nella riunione di Coordinamento interforze che si è svolta stamattina alla presenza del prefetto Marco Valentini. Al centro della riunione, la recrudescenza di episodi diorganizzata aed in alcuni Comuni dell’ area metropolitana. Specifica attenzione per Brusciano e Somma Vesuviana. Per questi Comuni è stato disposto con decorrenza immediata: – l’implementazione dell’attività informativa delle Forze dell’ordine; – il ...