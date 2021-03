(Di sabato 20 marzo 2021) Un pareggio che accontenta tutti: al Del, la sfida salvezza trafinisce 0 - 0. Una buona partita, per i lombardi, che forse avrebbero meritato di più, sia per le occasioni ...

Advertising

sportli26181512 : Cremonese sprecona ad Ascoli: al Del Duca tante emozioni ma nessun gol: Cremonese sprecona ad Ascoli: al Del Duca t… - Gazzetta_it : #Cremonese sprecona ad #Ascoli: al Del Duca tante emozioni ma nessun gol #SerieB #SerieBKT #ASCCRE -

Ultime Notizie dalla rete : Cremonese sprecona

La Gazzetta dello Sport

La prima vera occasione è per la, più in palla nel primo tempo, con una conclusione di Gaetano su cui Leali è attento. La reazione dei marchigiani è tutta in un tiro sempre di Bidaoui che, ...Una Reggina, invece, ottiene solo un 2 - 2 al San Vito nel derby calabrese, dopo essere ...00 Monza - Pisa 0 - 2 SABATO 13 FEBBRAIO ore 12:00 Salernitana - Vicenza 1 - 1 ore 14:00-...