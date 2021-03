Covid:sorpresi in circolo ricreativo,sanzionato anche medico (Di venerdì 19 marzo 2021) Giocavano a biliardo senza usare la mascherina e non rispettando il distanziamento fisico in un circolo ricreativo rimasto aperto nonostante le disposizioni vigenti per il contenimento del Covid 19. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 19 marzo 2021) Giocavano a biliardo senza usare la mascherina e non rispettando il distanziamento fisico in unrimasto aperto nonostante le disposizioni vigenti per il contenimento del19. ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid sorpresi Covid:sorpresi in circolo ricreativo,sanzionato anche medico Giocavano a biliardo senza usare la mascherina e non rispettando il distanziamento fisico in un circolo ricreativo rimasto aperto nonostante le disposizioni vigenti per il contenimento del Covid 19. Sette persone, tra queste anche un medico, sono state sanzionate dai carabinieri della compagnia di Corigliano. I militari, assieme agli agenti della polizia locale, hanno fatto irruzione in ...

