Advertising

fisco24_info : Covid, von der Leyen: '70% vaccini entro l'estate? Ce la faremo': La presidente della Commissione Ue 'estremamente… - PappaletteraF : Covid, Von der Leyen: 'Il 70% dei cittadini vaccinato entro l'estate' - NewsElezioni : Von der Leyen:'Ue a fianco dell'Italia' 'Oggi è la giornata del silenzio e del ricordo. Nella Giornata nazionale i… - LauraCarrese : RT @MediasetTgcom24: Covid, Von der Leyen: 'Il 70% dei cittadini vaccinato entro l'estate' #ursulavonderleyen - zazoomblog : Covid: 70% popolazione Ue vaccinata per l’estate nuova promessa di Von der Leyen - #Covid: #popolazione #vaccinata -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Von

Secondo la presidente della Commissione europea Ursulader Leyen l'Europa raggiungerà l'obiettivo di vaccinare il 70% dei cittadini entro l'estate. 'Sono estremamente fiduciosa - dice in un'intervista a 'Repubblica' - . Ora siamo concentrati a fare di ...... 'Preghiamo insieme per le oltre 100.000 vittime italiane del: tante persone che hanno ... Alla Giornata nazionale, oltre ogni polemica, si unisce Ursulader Leyen, presidente della Commissione ...Secondo la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen l'Europa raggiungerà l'obiettivo di vaccinare il 70% dei cittadini entro l'estate. "Sono estremamente fiduciosa - dice in un'interv ..."Oggi è la giornata del silenzio e del ricordo. Nella giornata nazionale italiana dedicata alle vittime del Covid, i nostri pensieri vanno a tutti quelli che ci hanno lasciato in questo anno. La famig ...