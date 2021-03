Covid, vaccino AstraZeneca: pronto il piano di ripartenza, i dettagli (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo l’ok dell’EMA è pronto il piano di ripartenza per il vaccino AstraZeneca in tutta Italia: l’obiettivo è recuperare il tempo perduto dopo lo stop. È pronto il piano di ripartenza per il vaccino AstraZeneca dopo l’ok dell’EMA (Pixabay)In questi giorni il vaccino AstraZeneca è stato al centro di numerose polemiche dopo i sospetti casi di trombosi avvenuti un po’ in tutta Europa. La quasi totalità degli Stati Membri ha deciso di sospendere le vaccinazioni di AstraZeneca in attesa di analisi più approfondite da parte dei vari enti di controllo nazionali ed europei. Nella giornata di ieri l’EMA (Agenzia Europea delle Medicine) ha dato la sua ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo l’ok dell’EMA èildiper ilin tutta Italia: l’obiettivo è recuperare il tempo perduto dopo lo stop. Èildiper ildopo l’ok dell’EMA (Pixabay)In questi giorni ilè stato al centro di numerose polemiche dopo i sospetti casi di trombosi avvenuti un po’ in tutta Europa. La quasi totalità degli Stati Membri ha deciso di sospendere le vaccinazioni diin attesa di analisi più approfondite da parte dei vari enti di controllo nazionali ed europei. Nella giornata di ieri l’EMA (Agenzia Europea delle Medicine) ha dato la sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid vaccino Vaccini, la Finlandia sospende AstraZeneca nonostante ok dell'Ema La Finlandia, nonostante il via libera arrivato giovedì dall'Ema, ha deciso di sospendere la somministrazione del vaccino anti - Covid AstraZeneca. In Italia invece, dopo la sospensione in via precauzionale, sono già riprese le inoculazioni del vaccino di Oxford mentre Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Norvegia e ...

Cittadinanzattiva: Troppa disparità tra le Regioni sulle prenotazioni vaccinali (19/03/2021) ...modalità di prenotazione del vaccino e alle categorie target che possono accedervi in questa fase . Le indicazioni, distinte Regione per Regione, e le faq generali relative ai Vaccini anti - Covid 19 ...

Coronavirus oggi. Ripartite vaccinazioni con AstraZeneca. Bonomi, oltre 7mila imprese disponibili ... Il Sole 24 ORE Covid, varianti e vaccini: le nuove indicazioni su mascherine e distanze Nuove indicazioni da parte delle autorità nazionale in tema di prevenzione dal contagio per il Covid-19. Le novità giungono alla luce delle varianti e delle vaccinazioni.

Vaccini, Rezza: "Riprendere e puntare a 400mila dosi al giorno" Roma, 19 mar. (askanews) - Dopo la revoca dello stop al vaccino di AstraZeneca ora "dobbiamo dare un'accelerazione forte alla campagna ...

