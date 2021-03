Covid: vaccino aiuta contro sintomi di lunga durata (Di venerdì 19 marzo 2021) Covid: il vaccino potrebbe aiutare contro i sintomi che si trascinano per mesi secondo uno studio, per ora pubblicato solo in preprint, dell’università di Bristol La vaccinazione contro il Covid potrebbe diminuire i sintomi di chi ha la cosiddetta forma ‘lunga’ della malattia, che si trascina per mesi anche dopo la negativizzazione. E’ quanto afferma… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 19 marzo 2021): ilpotrebbereche si trascinano per mesi secondo uno studio, per ora pubblicato solo in preprint, dell’università di Bristol La vaccinazioneilpotrebbe diminuire idi chi ha la cosiddetta forma ‘’ della malattia, che si trascina per mesi anche dopo la negativizzazione. E’ quanto afferma… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

RobertoBurioni : Io ho 58 anni e sto bene (corna). Se prendo COVID-19 ho un rischio (certo) di morire intorno a 1 su 100. Se mi vacc… - matteosalvinimi : #Salvini: Il generale Figliuolo, archiviati Arcuri e le primule, ha già acquistato 150mila dosi di anticorpi monocl… - TeresaBellanova : 'Credo nella vaccinazione e farò la seconda dose. Mi sembra l’unico modo per vincere il Covid”. Simona Riussi, mogl… - ladyrosmarino : RT @ultimenotizie: “Entra oggi in fase avanzata di sperimentazione clinica il vaccino anti-Covid 19 di #ReiThera, società italiana con sede… - FabioFZ3 : RT @MassimilianRic: La soluzione per il Covid è la cura e non il vaccino. Ma non ammetteranno mai l'errore. -