Covid, un giocatore della Juventus torna negativo: a disposizione per il Benevento (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorino – Rodrigo Bentancur è guarito dal Covid. Il calciatore, si legge sul sito della Juventus, "ha effettuato, come da protocollo, due controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo". Andrea Pirlo ritrova così il centrocampista, che già oggi si è unito alla squadra per allenarsi alla Continassa. La sua positività venne registrata lo scorso 4 marzo, dopo due settimane l'uruguayano torna a disposizione in vista della sfida di domenica contro il Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

