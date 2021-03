COVID, un decesso al Moscati di Avellino: il punto sui ricoveri (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto nella serata di ieri, nella terapia intensiva del COVID Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 76 anni di Avellino, ricoverato dal 25 febbraio e trasferito in terapia intensiva il 15 marzo. Nelle aree COVID dell’Azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 87 pazienti: 10 in terapia intensiva, 35 nelle aree verde e gialla del COVID Hospital, 11 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 12 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 5 nell’Unità operativa di Geriatria e 14 nel plesso ospedaliero di Solofra. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto nella serata di ieri, nella terapia intensiva delHospital dell’Azienda, un paziente di 76 anni di, ricoverato dal 25 febbraio e trasferito in terapia intensiva il 15 marzo. Nelle areedell’Azienda ospedalierarisultano ricoverati 87 pazienti: 10 in terapia intensiva, 35 nelle aree verde e gialla delHospital, 11 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 12 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 5 nell’Unità operativa di Geriatria e 14 nel plesso ospedaliero di Solofra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

