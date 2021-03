Covid, Turi (Uil Scuola): “I docenti sanno che è più pericoloso stare in classe che vaccinarsi. Subito tamponi obbligatori per ritornare a scuola” (Di venerdì 19 marzo 2021) Il segretario della Uil scuola Pino Turi commenta la ripartenza della campagna vaccinale per il personale scolastico e rivolge ad Agostino Miozzo, nuovo consulente del Ministro Bianchi che si occuperà degli aspetti sanitari del rientro a scuola, l'appello di prevedere Subito tamponi per il personale scolastico e gli studenti come uno degli strumenti per tornare alle lezioni in presenza in sicurezza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 19 marzo 2021) Il segretario della UilPinocommenta la ripartenza della campagna vaccinale per il personale scolastico e rivolge ad Agostino Miozzo, nuovo consulente del Ministro Bianchi che si occuperà degli aspetti sanitari del rientro a, l'appello di prevedereper il personale scolastico e gli studenti come uno degli strumenti per tornare alle lezioni in presenza in sicurezza. L'articolo .

