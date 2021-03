Covid: Toscana rischia la zona rossa da lunedì (Di venerdì 19 marzo 2021) La Toscana, fanno sapere in ambienti del Ministero della salute, rischia fortermente di diventare zona rossa la prossima settimana. Nonostante l'ottimismo del presidente, Eugenio Giani, che spera ancora di poter tenere la regione nel colore arancione. L'Italia non torna indietro verso allentamenti e solo il Molise spera di tornare in arancione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 19 marzo 2021) La, fanno sapere in ambienti del Ministero della salute,fortermente di diventarela prossima settimana. Nonostante l'ottimismo del presidente, Eugenio Giani, che spera ancora di poter tenere la regione nel colore arancione. L'Italia non torna indietro verso allentamenti e solo il Molise spera di tornare in arancione L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Italia rischia di diventare più rossa, Toscana in bilico. Verso la conferma per Calabria e Liguria. Il Molise spe… - ReteUrp : RT @toscananotizie: #COVID19 online l’elenco delle #farmacie per #tamponigratuiti a #studenti e loro familiari. Sarà aggiornato ogni setti… - toscanamedianew : In Toscana il Covid contagia altre 1.365 persone - StreetNews24 : Bollettino delle regioni, la tabella con casi e ricoveri coronavirus: da Lombardia a Lazio, da Toscana a Sicilia, d… - ARSToscana : RT @toscananotizie: #COVID19 online l’elenco delle #farmacie per #tamponigratuiti a #studenti e loro familiari. Sarà aggiornato ogni setti… -