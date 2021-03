Covid, Spallanzani: “Tutto pronto per somministrare anticorpi monoclonali” (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar – Secondo gli esperti dello Spallanzani è Tutto pronto all’ospedale capitolino per somministrare gli anticorpi monoclonali anti-Covid. Spallanzani: “Tutto pronto per i monoclonali” Lo annuncia una nota della direzione sanitaria dell’Istituto nazionale per le malattie infettive di Roma: “Tutto è pronto allo Spallanzani per iniziare la somministrazione degli anticorpi monoclonali anti Sars-CoV-2 secondo il programma di ministero della Salute-Aifa-Regione Lazio”. “Somministrati a chi ha Covid” I monoclonali, precisano dallo Spallanzani, “saranno somministrati ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar – Secondo gli esperti delloall’ospedale capitolino perglianti-: “per i” Lo annuncia una nota della direzione sanitaria dell’Istituto nazionale per le malattie infettive di Roma: “alloper iniziare la somministrazione deglianti Sars-CoV-2 secondo il programma di ministero della Salute-Aifa-Regione Lazio”. “Somministrati a chi ha” I, precisano dallo, “saranno somministrati ...

