Covid, sindaco riapre mercato alimentare al dettaglio nel Napoletano (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco, Vincenzo Figliolia, con proprio decreto ha riattivato a partire da domani il mercato alimentare al dettaglio, ittico ed ortofrutticolo, di via Fasano. Il provvedimento è stato adottato in seguito all'adeguamento dell'area mercatale alle indicazioni contenute nell'ordinanza regionale n. 9 del 15 marzo scorso. In particolare dotando gli operatori che ne erano sprovvisti dell'accesso diretto alla rete idrica. L'area era già nelle condizioni di poter regolamentare l'ingresso degli utenti, lo stop, dopo il via della regione, era dovuto alla mancanza di allacci idrici a tutti gli stand. L'accesso contingentato, per un massimo di 20 persone, sarà garantito dal servizio dei volontari della protezione civile. Da commercianti ed utenti dovrà, inoltre, essere assicurata l'osservanza ...

