Covid | secondo hub vaccinale a Napoli Domani il via alla Stazione Marittima

(Di venerdì 19 marzo 2021) Partonomattina alle 9 le vaccinazionidi, ilhubdell’Asl1 che apre dopo la Mostra d’Oltremare. Nel salone che di solito serve da accoglienza per i milioni di crocieristi che arrivano ogni anno a, tra negozi e bar ora chiusi, sono state convocate 800 personee 800 domenica del relative all’ultima parte del personale scolastico e delle università e le forze ordine, che verranno vaccinate con Astrazeneca nei dieci box pronti.Mostra d’Oltremare, invece, domano parte la vaccinazione dei pazienti fragili segnalati dai medici di base: saranno 1000e 1000 domenica per la prima dose di vaccino Pfizer. ...

Il bilancio dei casi di coronavirus in Polonia ha superato la soglia dei 2 milioni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l'università americana dall'inizio della pandemia si registrano nel Paese 2.010.244 contagi, inclusi 48.807 decessi.