Covid, Sardegna zona arancione da lunedì 22 marzo (Di venerdì 19 marzo 2021) Si chiude dopo tre settimane l'esperienza della Sardegna zona bianca. L'Isola, unica regione d'Italia ad aver finora raggiunto la fascia di rischio più bassa, ha visto un incremento dei contagi ed è quindi destinata a passare direttamente ad arancione a partire da lunedì 22 marzo. La firma del ministro della Salute Roberto Speranza sull'ordinanza che cambierà il colore alla Sardegna e alle altre regioni è attesa già nella serata del 19 marzo. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 19 marzo 2021) Si chiude dopo tre settimane l'esperienza dellabianca. L'Isola, unica regione d'Italia ad aver finora raggiunto la fascia di rischio più bassa, ha visto un incremento dei contagi ed è quindi destinata a passare direttamente ada partire da22. La firma del ministro della Salute Roberto Speranza sull'ordinanza che cambierà il colore allae alle altre regioni è attesa già nella serata del 19

Advertising

repubblica : ?? Covid, il governatore della Sardegna firma l'ordinanza che vieta l'ingresso sull'Isola ai non residenti. Deroghe… - fattoquotidiano : 'SITUAZIONE DIFFICILE NEGLI OSPEDALI' In base agli ultimi dati tre Regioni vanno verso il cambio di colore [LEGGI] - repubblica : ?? Covid, l'ordinanza dopo il nuovo monitoraggio: la Sardegna passa dal bianco all'arancione, il Molise dal rosso al… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - La Campania resta zona rossa, Sardegna e Molise in arancione da lunedì 22 marzo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - La Campania resta zona rossa, Sardegna e Molise in arancione da lunedì 22 marzo -