Covid, Sardegna e Molise in zona arancione, Campania resta rossa (Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in serata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 22 marzo. Passano in area arancione le regioni Sardegna e Molise. Viene prorogata l’ordinanza in scadenza relativa all’area rossa in Campania.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in serata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 22 marzo. Passano in areale regioni. Viene prorogata l’ordinanza in scadenza relativa all’areain.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Advertising

repubblica : ?? Covid, il governatore della Sardegna firma l'ordinanza che vieta l'ingresso sull'Isola ai non residenti. Deroghe… - fattoquotidiano : 'SITUAZIONE DIFFICILE NEGLI OSPEDALI' In base agli ultimi dati tre Regioni vanno verso il cambio di colore [LEGGI] - repubblica : ?? Covid, l'ordinanza dopo il nuovo monitoraggio: la Sardegna passa dal bianco all'arancione, il Molise dal rosso al… - riktroiani : Per approfondire - MassimoChiaram7 : RT @MediasetTgcom24: Covid, da lunedì Sardegna e Molise in zona arancione #sardegna -