Covid | Rt inchiodato all’1 16 e situazione “in peggioramento” Pure la Sardegna vede arancione

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 19 marzo 2021) Non sono bastate le strette agli ingressi sull’Isola per mettere laal riparo dal rischio di perdere la zona bianca. La Regione, infatti, potrebbe balzare in zona, non tanto a causa dellaepidemiologica, quanto dell’ultimo decreto del governo che ha cancellato il giallo fino al 6 aprile. Oltre alla, anche per le altre regioni, poi, non si prospettano miglioramenti, semmai unastabile, con le uniche eccezioni di Lazio e Molise, che hanno migliorato l’indice Rt e, quindi, potrebbero tornare innella settimana di Pasqua, una volta scaduti i 15 giorni di zona rossa. L’indice Rtsopra l’1 Lo scenario emerge dai dati della bozza di monitoraggio della cabina di regina del ministero della Salute con ...