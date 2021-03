Covid: premier norvegese indagata per violazione restrizioni (Di venerdì 19 marzo 2021) La premier norvegese Erna Solberg è indagata per aver violato le restrizioni anti - Covid. Lo ha reso noto la polizia. Per il suo 60esimo compleanno, alla fine di febbraio, Solberg aveva riunito la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 19 marzo 2021) LaErna Solberg èper aver violato leanti -. Lo ha reso noto la polizia. Per il suo 60esimo compleanno, alla fine di febbraio, Solberg aveva riunito la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Bergamo la cerimonia per la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia di Covid-19. Il prem… - Agenzia_Ansa : Stretta anti-covid su Parigi e altri 15 dipartimenti della Francia. Dinanzi alla nuova ondata del virus, il premier… - petergomezblog : Pandemia Covid, “Inaccettabile non poter fare domande”: un anno fa le giuste proteste delle organizzazioni dei gior… - Lex281028 : RT @MediasetTgcom24: Il premier francese Castex ha ricevuto la prima dose di AstraZeneca #Covid - Diego_Bruno80 : RT @MediasetTgcom24: Il premier francese Castex ha ricevuto la prima dose di AstraZeneca #Covid -