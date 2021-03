Covid: Polonia, superati i 2 milioni di casi (Di venerdì 19 marzo 2021) Il bilancio dei casi di coronavirus in Polonia ha superato la soglia dei 2 milioni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l'università americana dall'inizio della ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 19 marzo 2021) Il bilancio deidi coronavirus inha superato la soglia dei 2: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l'università americana dall'inizio della ...

Come vengono usati i fondi europei nella gestione dell'emergenza Covid ...fondi relativi a questa categoria per ottimizzare gli interventi su questo settore in chiave Covid. ... Seguono Polonia, Romania, Irlanda, Grecia e Francia. In 4 paesi (Cechia, Finlandia, Paesi Bassi e ...

Covid: impennata di casi in Polonia, lockdown nazionale - Altre News - Nuova Europa ANSA Nuova Europa Coronavirus: record mortalità in Gb nel 2020, ma 6 Paesi Ue peggio Il Regno Unito ha fatto registrare nel 2020 «un eccesso di mortalità» rispetto alla media degli anni precedenti pari a circa l'8%, un record in tempi di pace legato in larga misura alla pandemia.

Come vengono usati i fondi europei nella gestione dell’emergenza Covid Prima degli stanziamenti aggiuntivi, come il recovery fund, uno dei primi strumenti messi in campo dall’Ue è stata la possibilità per gli stati di reindirizzare i propri fondi europei nel contrasto al ...

