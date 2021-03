Covid, oggi ripartono le vaccinazioni AstraZeneca. Von der Leyen: “In estate immuni il 70% degli europei” (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo il via libera dell’Ema al vaccino AstraZeneca, a seguito dello stop per le verifiche sui casi sospetti di trombosi, da oggi 19 marzo in Italia si comincia nuovamente a somministrare le dosi del prodotto anglo-svedese. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, guarda avanti e annuncia che l’obiettivo comune dell’Unione è la vaccinazione del 70% dei cittadini entro la prossima estate. “Vaccino sicuro ed efficace” Secondo quanto annunciato ieri 18 marzo dalla direttrice dell’Ema, Emer Cooke, il vaccino anti Covid di AstraZeneca è “sicuro ed efficace” e “non associato all’aumento del rischio complessivo di eventi tromboembolici e coaguli di sangue”. Per questo l’Italia ha già stabilito di riprende immediatamente, dalle 15 di oggi, la campagna di ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo il via libera dell’Ema al vaccino, a seguito dello stop per le verifiche sui casi sospetti di trombosi, da19 marzo in Italia si comincia nuovamente a somministrare le dosi del prodotto anglo-svedese. La presidente della Commissione europea, Ursula von der, guarda avanti e annuncia che l’obiettivo comune dell’Unione è la vaccinazione del 70% dei cittadini entro la prossima. “Vaccino sicuro ed efficace” Secondo quanto annunciato ieri 18 marzo dalla direttrice dell’Ema, Emer Cooke, il vaccino antidiè “sicuro ed efficace” e “non associato all’aumento del rischio complessivo di eventi tromboembolici e coaguli di sangue”. Per questo l’Italia ha già stabilito di riprende immediatamente, dalle 15 di, la campagna di ...

