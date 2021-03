Covid, news. Iss: Rt Italia stabile a 1,16. Alle h 15 ripartono dosi AstraZeneca. LIVE (Di venerdì 19 marzo 2021) I dati emersi dal monitoraggio della Cabina di Regia ministero della Salute-Iss: "Nel periodo 24 febbraio - 09 marzo 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,16, sempre sopra uno in tutto il range". Per l'Ema "il vaccino AstraZeneca è sicuro, i benefici superano i rischi, solo 25 casi sospetti su 20 milioni di dosi". Verrà aggiornato il foglietto illustrativo del farmaco Leggi su tg24.sky (Di venerdì 19 marzo 2021) I dati emersi dal monitoraggio della Cabina di Regia ministero della Salute-Iss: "Nel periodo 24 febbraio - 09 marzo 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,16, sempre sopra uno in tutto il range". Per l'Ema "il vaccinoè sicuro, i benefici superano i rischi, solo 25 casi sospetti su 20 milioni di". Verrà aggiornato il foglietto illustrativo del farmaco

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di… - repubblica : #Covid, @sbonaccini a gamba tesa contro i no vax tra il personale sanitario: 'Se non si vaccinano non possono lavor… - repubblica : ?? Covid, il governatore della Sardegna firma l'ordinanza che vieta l'ingresso sull'Isola ai non residenti. Deroghe… - Frances41943801 : RT @lazampa: Covid-19, identificato a Novara il primo caso in Italia di variante inglese su un gatto: “Nessun allarme per la positività del… - LaPresse_news : Dl Sostegno, la bozza: bonus una tantum di 2.400 euro a stagionali, 200 milioni per commercio e wedding… -