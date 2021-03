Covid, madre vaccinata in gravidanza. E si verifica per la prima volta quello che gli immunologi aspettavano (Di venerdì 19 marzo 2021) Primo caso al mondo di neonata nata con le difese immunitarie contro il Covid da madre immunizzata durante la gestazione (Getty Images)E’ nata la prima bambina con anticorpi neutralizzanti contro il SARS-CoV-2 da una mamma che era stata immunizzata durante la gravidanza, tre settimane prima del parto, in quanto operatrice sanitaria in prima linea nell’emergenza epidemica: le era stata inoculata una singola dose del vaccino mRNA-1273, sviluppato dalla società di biotecnologie americana Moderna in sinergia con l’Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive (National Institute of Allergy and Infectious Diseases – NIAID), guidato dall’immunologo Anthony Fauci, e dalla Biomedical Advanced Research and Development Authority. In realtà, sono già stati ... Leggi su formatonews (Di venerdì 19 marzo 2021) Primo caso al mondo di neonata nata con le difese immunitarie contro ildaimmunizzata durante la gestazione (Getty Images)E’ nata labambina con anticorpi neutralizzanti contro il SARS-CoV-2 da una mamma che era stata immunizzata durante la, tre settimanedel parto, in quanto operatrice sanitaria inlinea nell’emergenza epidemica: le era stata inoculata una singola dose del vaccino mRNA-1273, sviluppato dalla società di biotecnologie americana Moderna in sinergia con l’Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive (National Institute of Allergy and Infectious Diseases – NIAID), guidato dall’immunologo Anthony Fauci, e dalla Biomedical Advanced Research and Development Authority. In realtà, sono già stati ...

