Covid, le news di oggi. Bollettino: 25.735 casi su 364.822 tamponi, 386 morti (Di sabato 20 marzo 2021) Il rapporto positivi-tamponi è al 7%. Si registrano 31 persone in più in terapia intensiva, mentre aumentano di 164 unità i ricoverati nei reparti ordinari. Si continua ad osservare un livello generale di rischio alto. Lo evidenzia la bozza di monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. Per l'Ema "il vaccino AstraZeneca è sicuro, i benefici superano i rischi, solo 25 casi sospetti su 20 milioni di dosi". Approvato il Decreto Sostegni, Draghi: “Più soldi per tutti”. E sul vaccino: "Farò AstraZeneca" Leggi su tg24.sky (Di sabato 20 marzo 2021) Il rapporto positivi-è al 7%. Si registrano 31 persone in più in terapia intensiva, mentre aumentano di 164 unità i ricoverati nei reparti ordinari. Si continua ad osservare un livello generale di rischio alto. Lo evidenzia la bozza di monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. Per l'Ema "il vaccino AstraZeneca è sicuro, i benefici superano i rischi, solo 25sospetti su 20 milioni di dosi". Approvato il Decreto Sostegni, Draghi: “Più soldi per tutti”. E sul vaccino: "Farò AstraZeneca"

Advertising

repubblica : #Covid, @sbonaccini a gamba tesa contro i no vax tra il personale sanitario: 'Se non si vaccinano non possono lavor… - ilfoglio_it : Le possibilità di trombosi aumentano con il Covid, non con il vaccino. Perché serve chiarezza nell'informazione - FIGC : Oggi la Giornata Nazionale in ricordo delle vittime del Covid. Gravina: 'Il calcio partecipa commosso'… - kategullo75 : RT @OrtigiaP: 'Abbiamo i farmaci anti Covid ma pochi lo sanno', parla Salvatore Spagnolo I pazienti possono essere trattati a domicilio co… - pccpla : RT @ilgiornale: La Sardegna perde la zona bianca e diventa arancione. Il Molise passa invece dalla fascia rossa a quella arancione. La Camp… -