Covid: la situazione continua a peggiorare: 25.735 contagi e 386 decessi. A Roma oltre 900 nuovi casi (Di venerdì 19 marzo 2021) Come abbiamo ripetuto più volte in questi giorni, il picco dei contagi è previsto intorno al 25 marzo tuttavia, complice l'aggressività rappresentata dalle varianti, i contagi continuano ad aumentare di giorno in giorno in tutto il Paese, tanto è che (come riportiamo in un altro articolo), ben 16 Regioni mostrato un Rt ben superiore a 1. Del resto, basti pensare che, nelle ultime 24 ore, complessivamente sono stati eseguiti 364.822 'tamponi misti' (antigienici e molecolari calcolati insieme), che hanno individuato altri 25.735 contagi, per un tasso di positività al 7,05%, in netto rialzo. Inoltre, informa ancora il bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute, attualmente in Italia vi sono 556.539 positivi accertati (non necessarimanete per questo tutti 'malati').

Crisi alimentare globale? Allarme Rabobank/ Impennata prezzi: cosa rischiamo Ebbene, durante la pandemia Covid le loro scorte di grano e semi oleosi è crollata quasi del 30%, soprattutto per mais e soia. Situazione ben diversa in Cina, dove la domanda cresce a dismisura.

Covid: Germania, in terapia intensiva ci sono più giovani ... o nei prossimi giorni vivremo in una situazione ingestibile. Faccio questo appello alla ... SVIZZERA - La Svizzera ha rinviato i piani per allentare le restrizioni per il contrasto al Covid - 19 a ...

Covid, a Milano la situazione migliora ma nell'hinterland resta l'allarme IL GIORNO Versilia verso la zona rossa, sentenza vicina Viareggio, 18 marzo 2021 - In bilico, tra l'arancione e il rosso: così la Versilia vive questi giorni. Da un parte Viareggio, che dopo una settimana di blindatura – con negozi e scuole chiuse – ha ini ...

Branco in terapia intensiva: necessario un macchinario per la respirazione Claudio Branco, ricoverato da martedì all'ospedale di Rio de Janieiro per Covid-19, ora si trova intubato in terapita intensiva ...

