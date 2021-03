Covid, la Germania verso nuovo lockdown. Merkel: “Serve freno d’emergenza. Sputnik? Senza ok Ema possibile strada tedesca” (Di venerdì 19 marzo 2021) Un freno d’emergenza, come un nuovo lockdown, per arginare l’epidemia di Covid e anche una misura d’emergenza come l’approvazione del vaccino russo Sputnik. La cancelliera, Angela Merkel, di fronte a una crescita esponenziale dei contagi in Germania, valuta tutte le opzioni. “La situazione sta diventando molto difficile. Abbiamo una crescita esponenziale e siamo molto vicini a un’incidenza settimanale di 100 nuovi contagi (su 100 mila abitanti) su base federale – ha spiegato Merkel in conferenza stampa a Berlino – È un bene che abbiamo concordato un freno di emergenza e purtroppo dovremo anche usarlo”. In Germania sono 17.482 i nuovi casi diagnosticati di Covid-19 e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Un, come un, per arginare l’epidemia die anche una misuracome l’approvazione del vaccino russo. La cancelliera, Angela, di fronte a una crescita esponenziale dei contagi in, valuta tutte le opzioni. “La situazione sta diventando molto difficile. Abbiamo una crescita esponenziale e siamo molto vicini a un’incidenza settimanale di 100 nuovi contagi (su 100 mila abitanti) su base federale – ha spiegatoin conferenza stampa a Berlino – È un bene che abbiamo concordato undi emergenza e purtroppo dovremo anche usarlo”. Insono 17.482 i nuovi casi diagnosticati di-19 e ...

