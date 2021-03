Covid: Italia sempre di più in Zona Rossa (Di venerdì 19 marzo 2021) Attualmente solo il Molise può sperare di diventare Zona arancione. Per la prossima settimana altre regioni potrebbero aggiungersi alla Zona Rossa della cartina delle restrizioni. A rischiare più di tutte è la Toscana, che potrebbe unirsi alle dieci che già si trovano nella fascia delle misure più dure. Altre regioni in bilico verso la Zona Rossa Le regione lievemente meno a rischio sono la Calabria e la Valle D’Aosta. In quest’ultima la situazione è peggiorata solo nell’ultima settimana: non sarebbero stati rilevati 250 casi ogni 100mila abitanti, l’elemento discriminante per l’assegnazione della Zona Rossa, e l’impatto sugli ospedali resta relativamente basso, ma nelle ultime ore l’Rt è decisamente sopra 1,5. In Calabria e Liguria, invece, i dati non sembrano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Attualmente solo il Molise può sperare di diventarearancione. Per la prossima settimana altre regioni potrebbero aggiungersi alladella cartina delle restrizioni. A rischiare più di tutte è la Toscana, che potrebbe unirsi alle dieci che già si trovano nella fascia delle misure più dure. Altre regioni in bilico verso laLe regione lievemente meno a rischio sono la Calabria e la Valle D’Aosta. In quest’ultima la situazione è peggiorata solo nell’ultima settimana: non sarebbero stati rilevati 250 casi ogni 100mila abitanti, l’elemento discriminante per l’assegnazione della, e l’impatto sugli ospedali resta relativamente basso, ma nelle ultime ore l’Rt è decisamente sopra 1,5. In Calabria e Liguria, invece, i dati non sembrano ...

