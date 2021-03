Covid Italia, report Iss: "Dieci regioni a rischio alto" (Di venerdì 19 marzo 2021) (Adnkronos) - Dieci regioni in Italia sono ad alto rischio Covid. Lo sottolinea la bozza del monitoraggio della cabina di regia Iss-ministero della Salute relativa alla settimana dall'8 al 14 marzo. "Dieci regioni, stesso numero della settimana precedente, hanno un livello di rischio alto", si legge nella bozza. Si tratta di Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria. "Si conferma per la settima settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio", si legge ancora nella bozza del monitoraggio. "L'elevata incidenza, l'aumento della trasmissibilità e il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri richiedono di mantenere ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) (Adnkronos) -insono ad. Lo sottolinea la bozza del monitoraggio della cabina di regia Iss-ministero della Salute relativa alla settimana dall'8 al 14 marzo. ", stesso numero della settimana precedente, hanno un livello di", si legge nella bozza. Si tratta di Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria. "Si conferma per la settima settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del", si legge ancora nella bozza del monitoraggio. "L'elevata incidenza, l'aumento della trasmissibilità e il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri richiedono di mantenere ...

