Covid Italia, indice Rt fermo a 1.16 (Di venerdì 19 marzo 2021) L’indice Rt resta a 1.16 in Italia. L’indice di contagio medio nazionale non cambia rispetto ad una settimana fa. E’ quanto si apprende dalla Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute sull’epidemia di Covid-19. L’incidenza settimanale in Italia è salita a 264 casi per 100mila abitanti, oltre la soglia critica di 250/100mila. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 marzo 2021) L’Rt resta a 1.16 in. L’di contagio medio nazionale non cambia rispetto ad una settimana fa. E’ quanto si apprende dalla Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute sull’epidemia di-19. L’incidenza settimanale inè salita a 264 casi per 100mila abitanti, oltre la soglia critica di 250/100mila. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

SkyTG24 : Sono oltre centomila le vittime del coronavirus in Italia che vengono ricordate il #18marzo, nella Giornata naziona… - chetempochefa : Oggi #18marzo è la #GiornataNazionale in memoria delle vittime del covid. Esattamente un anno fa venne scattata qu… - sandrogozi : Vedo la possibilità di una nuova leadership europea tra Emmanuel Macron e Mario Draghi. L'Europa ha bisogno di una… - TheDonald_01 : RT @SensoDiNausea: 353.737 per trovare 24.935. Io 95% non ha un cazzo di niente e il restate è al 99,98% curabile. Non sappiamo da dove a… - Ivanbellavista2 : Variante inglese Covid in un gatto: primo caso in Italia -