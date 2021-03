Covid Italia: i contagi di oggi. Bollettino Coronavirus del 19 marzo. Dati dalle regioni (Di venerdì 19 marzo 2021) Appuntamento nel pomeriggio come ogni giorno con il Bollettino del ministero della Salute per gli aggiormamenti sull'epidemia di Coronavirus in Italia . L'andamento della curva dei contagio non lascia ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Appuntamento nel pomeriggio come ogni giorno con ildel ministero della Salute per gli aggiormamenti sull'epidemia diin. L'andamento della curva deio non lascia ...

Advertising

SkyTG24 : Sono oltre centomila le vittime del coronavirus in Italia che vengono ricordate il #18marzo, nella Giornata naziona… - chetempochefa : Oggi #18marzo è la #GiornataNazionale in memoria delle vittime del covid. Esattamente un anno fa venne scattata qu… - EnricoLetta : Le bandiere del ?@pdnetwork? a mezz’asta in memoria di tutte le vittime del #Covid nella #GiornataNazionale. #Uniti… - MediasetTgcom24 : Covid, ripartite le vaccinazioni con AstraZeneca in Italia #Covid - DividendProfit : Covid, ISS: “RT sopra 1 in tutta Italia. Serve massimo livello mitigazione possibile” -