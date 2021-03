Covid, Iss: “Indice Rt è stabile a 1.16, incidenza ancora in aumento”. Sardegna e Molise in arancione da lunedì, la Campania resta rossa (Di venerdì 19 marzo 2021) La Sardegna abbandona la zona bianca e passa in arancione da lunedì, stessa area in cui sarà collocato il Molise. La Campania resta in zona rossa, mentre le altre Regioni non si muovono dalla loro collocazione attuale. È questa la nuova mappa dell’Italia disegnata dalle ordinanze del ministero della Salute in base all’ultimo monitoraggio dell’Iss. Gli esperti segnalano infatti una situazione epidemiologica critica, con un nuovo incremento di nuovi casi per i quali non si riesce a ricostruire la catena di trasmissione, sintomo di una capacità di tracciamento tutt’altro che ristabilita. “Si conferma per la settima settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio”, scrive la Cabina di regia Iss-ministero della Salute relativa alla settimana dall’8 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Laabbandona la zona bianca e passa inda, stessa area in cui sarà collocato il. Lain zona, mentre le altre Regioni non si muovono dalla loro collocazione attuale. È questa la nuova mappa dell’Italia disegnata dalle ordinanze del ministero della Salute in base all’ultimo monitoraggio dell’Iss. Gli esperti segnalano infatti una situazione epidemiologica critica, con un nuovo incremento di nuovi casi per i quali non si riesce a ricostruire la catena di trasmissione, sintomo di una capacità di tracciamento tutt’altro che ristabilita. “Si conferma per la settima settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio”, scrive la Cabina di regia Iss-ministero della Salute relativa alla settimana dall’8 ...

Advertising

Avvenire_Nei : Covid. Iss: l'incidenza schizza a 264, terapie intensive occupate al 36% - ladyonorato : L’indice Rt è usato impropriamente dall’ISS per parametrare le misure necessarie al contrasto del Covid. Qui l’arti… - mara_carfagna : Contro l’Iss è stato compiuto un vile e inaccettabile atto intimidatorio. L’impegno e la dedizione che contraddisti… - vitalbaa : @paolovincenzi @sbonaccini chiarito da ultimo in questo documento - infoitinterno : Campania in zona rossa Covid: i nuovi dati del monitoraggio Iss -