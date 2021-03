Covid, indice Rt fermo a 1,16: una regione verso la zona rossa rafforzata (Di venerdì 19 marzo 2021) Covid, indice Rt stabile. È quanto emerso dal monitoraggio settimanale fornito dall’Iss-Ministero della Salute. Ecco tutti i numeri indice Rt nazionale fermo a 1.16, lo stesso della scorsa settimana. È questo quanto appreso a seguito del monitoraggio settimanale sull’andamento del Covid in Italia da parte dell’Iss-ministero della Salute. Sale invece l’incidenza a livello nazionale, che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 19 marzo 2021)Rt stabile. È quanto emerso dal monitoraggio settimanale fornito dall’Iss-Ministero della Salute. Ecco tutti i numeriRt nazionalea 1.16, lo stesso della scorsa settimana. È questo quanto appreso a seguito del monitoraggio settimanale sull’andamento delin Italia da parte dell’Iss-ministero della Salute. Sale invece l’incidenza a livello nazionale, che L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid indice Covid, l'Iss: Rt nazionale fermo a 1,16, terapie intensive oltre la soglia critica. 'Sopra il 30% in 13 regioni' ...venerdì oggi è il giorno dei dati del monitoraggio Iss - Ministero della Salute sull'andamento della pandemia di Covid - 19. Dalla cabina di regia ancora in corso, intanto, si apprende che l'indice ...

MONITORAGGIO ISS 19 MARZO: INDICE RT 1.16/ Allarme terapie intensive "36% occupate" Oggi, 19 marzo 2021, è il consueto giorno del monitoraggio come ogni venerdì, e gli ultimi dati raccontano di una situazione covid stabile in Italia, con l'indice Rt che è rimasto a quota 1.16: 'Nel periodo 24 febbraio - 9 marzo " fanno sapere l'istituto superiore di sanità e il ministero della salute - l'Rt medio calcolato ...

Covid: indice Rt attestato a 1,01 Agenzia ANSA Borsa: Europa prosegue in calo, future Usa in rialzo Ad incidere sono poi le rinnovate tensioni tra Russia e Usa e l'incertezza sul Covid con nuovi lockdown diffusi, a partire dalla Francia. I future su Wall Street si mostrano invece positivi. L'indice ...

Covid Italia, Rt a 1.16. Allarme terapie intensive in 13 regioni NordEst (Adnkronos) – L’indice Rt resta a 1.16 in Italia, allarme terapie intensive: 13 regioni oltre la soglia critica. Il valore dell’indice Rt non cambia rispetto al monitoraggio della scorsa setti ...

