Covid, in Lombardia 80 morti e 5.518 nuovi casi: 342 a Bergamo, 909 a Brescia (Di venerdì 19 marzo 2021) A fronte di 64.999 tamponi effettuati, sono 5.518 i nuovi positivi (8,4%). I guariti/dimessi sono 3.603. A Bergamo si sono registrati 342 nuovi contagi. Sono i dati resi pubblici da Regione Lombardia venerdì 19 marzo. I dati di venerdì 19 marzo – i tamponi effettuati: 64.999 (di cui 44.851 molecolari e 20.148 antigenici) totale complessivo: 7.591.271; – i nuovi casi positivi: 5.518 (di cui 202 'debolmente positivi'); – i guariti/dimessi totale complessivo: 558.572 (+3.603), di cui 5.569 dimessi e 553.003 guariti; – in terapia intensiva: 788 (+2); – i ricoverati non in terapia intensiva: 6.796 (+52); – i decessi, totale complessivo: 29.631 (+80). I nuovi casi per provincia Milano: 1.471 di cui 543 a Milano città; Bergamo:

